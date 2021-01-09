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17:07   9 Января 2021
Политика

Украинская партия ОПЗЖ напомнила США о Евромайдане

Украинская партия ОПЗЖ напомнила США о Евромайдане

После штурма Капитолия США должны справедливо оценить Евромайдан на Украине. Об этом говорится в сообщении партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ).

На официальном сайте партии указано, что американским политикам следует изменить отношение к так называемым цветным революциям после ситуации в Вашингтоне. С помощью радикальных протестов и захватов государственных зданий к власти приходят деструктивные политики.

Украинская партия на фоне беспорядков в Вашингтоне призвала США в первую очередь справедливо оценить события, которые произошли в Киеве в 2013-2014 годах. Также ОПЗЖ попросила помощи в преодолении последствий, за которые страна расплачивается до сих пор.

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#сша #украина #ОПЗЖ

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