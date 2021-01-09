Военный парад флота КСИР прошел в Персидском заливе

Сотни кораблей Корпуса Стражей Исламской революции вышли в Персидский залив для проведения широкомасштабных маневров.

Сотни кораблей Корпуса Стражей Исламской революции вышли в Персидский залив для проведения широкомасштабных маневров.

Как передает иранское агентство ISNA, мероприятие прошло у портового города Ассалуйе 7 января. Парад посетил главнокомандующий бригадный генерал КСИР Хоссейн Салами. В залив вышло свыше 700 различных судов из состава 4-го военно-морского района корпуса и сил народного ополчения "Басидж".

Маневры прошли в канун ареста двух американских кораблей. В декабре 2016 года иранские бойцы задержали в этом регионе экипажи двух катеров ВМС США, которые вторглись в территориальные воды Ирана.

В речи перед военнослужащими Салами отметил высокую степень взаимодействия между подразделениями корпуса и ополчения и поблагодарил народ Ирана за оказанную поддержку.

"Поддержка народа бесконечно усиливает наши ВМС, народ всегда являлся основой нашей обороноспособности. И Корпус Стражей Исламской революции, и армия, опираясь на народ, будут сильны всегда", — отметил Салами.

Он также подчеркнул высокие темпы технологического прогресса в стране, в том числе в отрасли военной промышленности, в которой Иран занял "передовую позицию".

Парад провели на фоне растущей напряженности в отношениях с США в годовщину гибели командующего спецназом КСИР "Аль-Кудс" Касема Сулемайни. Он был убит в результате атаки американского беспилотника, дрон нанес удар по кортежу генерала в аэропорту Багдада 3 января 2020 года. Тегеран поклялся отомстить за его гибель.