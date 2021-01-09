Минздрав контролирует лечение пострадавшего в Норильске мальчика

Пострадавший при сходе лавины в районе норильского горнолыжного комплекса подросток может быть доставлен на лечение в Москву.

Пострадавший при сходе лавины в районе норильского горнолыжного комплекса подросток может быть доставлен на лечение в Москву.

Ситуация с состоянием здоровья ребенка находится на контроле Министерства здравоохранения России. При необходимости его могут госпитализировать в одну из столичных больниц. Специалисты проводят все необходимые мероприятия для спасения жизни и здоровья пациента, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Комиссия по предупреждению ЧС обратила внимание на опасность повторного схода лавины на прилегающей территории после трагедии, где погибли три человека. Спасатели завершили поисковые мероприятия на месте ЧП.