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16:44   9 Января 2021
Общество

Минздрав контролирует лечение пострадавшего в Норильске мальчика

Минздрав контролирует лечение пострадавшего в Норильске мальчика

Пострадавший при сходе лавины в районе норильского горнолыжного комплекса подросток может быть доставлен на лечение в Москву.

Ситуация с состоянием здоровья ребенка находится на контроле Министерства здравоохранения России. При необходимости его могут госпитализировать в одну из столичных больниц. Специалисты проводят все необходимые мероприятия для спасения жизни и здоровья пациента, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Комиссия по предупреждению ЧС обратила внимание на опасность повторного схода лавины на прилегающей территории после трагедии, где погибли три человека. Спасатели завершили поисковые мероприятия на месте ЧП.

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#мальчик #минздрав #лавина

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