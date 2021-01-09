Азаров рекомендует украинцам готовиться к тяжелому году

Экс-премьер Украины Николай Азаров рекомендовал гражданам готовиться к большим трудностям в наступившем году.

Экс-премьер Украины Николай Азаров рекомендовал гражданам готовиться к большим трудностям в наступившем году.

Он отметил, что Украина вошла в 2021 год в крайне тяжелом состоянии. Страна сократила внешние рынки, уменьшила ВВП, снизила валютные резервы. Азаров считает, что Киеву нужно готовиться к снижению объемов кредитования и выводу иностранных активов.

"Великая депрессия" в свое время показала, что может быть в богатой по сравнению с нами стране", — написал он в Telegram.

Одним из ключевых факторов является внутренняя стабильность, которая не может быть гарантирована при текущем положении в Донбассе. Для преодоления трудностей необходимо создание антикризисного штаба, чтобы быть готовыми к серьезным испытаниям.