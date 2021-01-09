Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:28   9 Января 2021
Политика

Руководство Apple грозится удалить Parler из App Store после штурма Капитолия

Руководство Apple грозится удалить Parler из App Store после штурма Капитолия

Корпорация Apple готова удалить социальную сеть Parler из магазина приложений App Store. Компания направила соответствующее сообщение руководству интернет-площадки.

Parler популярна среди сторонников действующего американского президента Дональда Трампа. В Apple заявили, что с ее помощью участники беспорядков в вашингтонском Капитолии координировали свои действия. Корпорация потребовала в течение суток ввести в соцсети новую систему модерации, иначе ее удалят из App Store. Ранее Parler был заблокирован платформой Google по той же причине.

Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса 6 января. В результате массовых беспорядков погибли пять человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #apple #parler

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров