Руководство Apple грозится удалить Parler из App Store после штурма Капитолия

Корпорация Apple готова удалить социальную сеть Parler из магазина приложений App Store. Компания направила соответствующее сообщение руководству интернет-площадки.

Корпорация Apple готова удалить социальную сеть Parler из магазина приложений App Store. Компания направила соответствующее сообщение руководству интернет-площадки.

Parler популярна среди сторонников действующего американского президента Дональда Трампа. В Apple заявили, что с ее помощью участники беспорядков в вашингтонском Капитолии координировали свои действия. Корпорация потребовала в течение суток ввести в соцсети новую систему модерации, иначе ее удалят из App Store. Ранее Parler был заблокирован платформой Google по той же причине.

Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса 6 января. В результате массовых беспорядков погибли пять человек.