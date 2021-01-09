16:28 9 Января 2021Политика
Руководство Apple грозится удалить Parler из App Store после штурма Капитолия
Корпорация Apple готова удалить социальную сеть Parler из магазина приложений App Store. Компания направила соответствующее сообщение руководству интернет-площадки.
Корпорация Apple готова удалить социальную сеть Parler из магазина приложений App Store. Компания направила соответствующее сообщение руководству интернет-площадки.
Parler популярна среди сторонников действующего американского президента Дональда Трампа. В Apple заявили, что с ее помощью участники беспорядков в вашингтонском Капитолии координировали свои действия. Корпорация потребовала в течение суток ввести в соцсети новую систему модерации, иначе ее удалят из App Store. Ранее Parler был заблокирован платформой Google по той же причине.
Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса 6 января. В результате массовых беспорядков погибли пять человек.