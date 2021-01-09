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16:45   9 Января 2021
Весь мир

В Минтрансе Индонезии назвали точное число пассажиров на борту разбившегося лайнера

В Минтрансе Индонезии назвали точное число пассажиров на борту разбившегося лайнера

Глава Министерства транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади назвал точное количество людей, находившихся на борту разбившегося самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air. Как передает портал "Детик", на лайнере были 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа.

По словам министра, самолет разбился около острова Лаки в акватории Яванского моря. Он подчеркнул, что президент страны Джоко Видодо поручил максимально расширить поисковую операцию.

По информации портала Flightradar24, связь с рейсом SJ182 была потеряна в 7:40 по времени UTC (10:40 мск). Самолет пропал с радаров через четыре минуты после взлета из аэропорта Джакарты. Менее чем за минуту он потерял более 10 тысяч футов высоты (более 3 тыс. метров). Лайнер направлялся в Понтианак.

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#авиакатастрофа #самолет #индонезия #джакарта

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