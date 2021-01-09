В Минтрансе Индонезии назвали точное число пассажиров на борту разбившегося лайнера

По данным главы ведомства, в самолете находилось 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа.

Глава Министерства транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади назвал точное количество людей, находившихся на борту разбившегося самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air. Как передает портал "Детик", на лайнере были 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа.

По словам министра, самолет разбился около острова Лаки в акватории Яванского моря. Он подчеркнул, что президент страны Джоко Видодо поручил максимально расширить поисковую операцию.

Очевидцы крушения пассажирского Boeing 737-500 в Индонезии сообщили, что видели взрыв самолета Один из рыбаков сообщил, что самолет взорвался и загорелся. На месте крушения работают спасатели. По предварительным данным, уже обнаружены останки тел и обломки фюзеляжа. pic.twitter.com/FeBh6LR8ZC — Известия (@izvestia_ru) January 9, 2021

По информации портала Flightradar24, связь с рейсом SJ182 была потеряна в 7:40 по времени UTC (10:40 мск). Самолет пропал с радаров через четыре минуты после взлета из аэропорта Джакарты. Менее чем за минуту он потерял более 10 тысяч футов высоты (более 3 тыс. метров). Лайнер направлялся в Понтианак.