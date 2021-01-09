Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:26   9 Января 2021
Общество

Скончался физик, решивший уравнение гравитации Эйнштейна

Скончался физик, решивший уравнение гравитации Эйнштейна

Ученый Исаак Халатников входит в число создателей советского ядерного оружия. Он учился у знаменитого Льва Ландау и сделал большой вклад в науку.

Старейший академик РАН, первый директор Института теоретической физики имени Л. Д. Ландау РАН Исаак Халатников скончался на 102-м году жизни.

Советский и российский физик-теоретик, который вместе с другими учеными разработал решение уравнения гравитации Эйнштейна, родился 17 октября 1919 года в Екатеринославе.

Халатников являлся сталинским стипендиатом. Будучи студентом университета, начал сдавать экзамены по теоретическому минимуму пригласившему стать своим аспирантом Льву Ландау. С начала Великой Отечественной войны учился в одной из военных академий Москвы, где окончил курс и получил назначение в московский зенитный полк ПВО.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ученый #физик #Халатников

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров