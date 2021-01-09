Скончался физик, решивший уравнение гравитации Эйнштейна

Ученый Исаак Халатников входит в число создателей советского ядерного оружия. Он учился у знаменитого Льва Ландау и сделал большой вклад в науку.

Ученый Исаак Халатников входит в число создателей советского ядерного оружия. Он учился у знаменитого Льва Ландау и сделал большой вклад в науку.

Старейший академик РАН, первый директор Института теоретической физики имени Л. Д. Ландау РАН Исаак Халатников скончался на 102-м году жизни.

Советский и российский физик-теоретик, который вместе с другими учеными разработал решение уравнения гравитации Эйнштейна, родился 17 октября 1919 года в Екатеринославе.

Халатников являлся сталинским стипендиатом. Будучи студентом университета, начал сдавать экзамены по теоретическому минимуму пригласившему стать своим аспирантом Льву Ландау. С начала Великой Отечественной войны учился в одной из военных академий Москвы, где окончил курс и получил назначение в московский зенитный полк ПВО.