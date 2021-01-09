Ближайшие недели в ФРГ станут самыми тяжелыми на фоне пандемии. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Ближайшие недели в ФРГ станут самыми тяжелыми на фоне пандемии. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Государственый деятель выступила с обращением к согражданам. По ее словам, следующие недели для страны станут наиболее тяжелыми в борьбе с пандемией коронавируса.

"Это вторая опасная волна пандемии, которую переживает наша страна и многие европейские страны. Следующие недели зимы станут, по всей видимости, самой тяжелой фазой пандемии", — заявила канцлер ФРГ.

Меркель сообщила, что врачи работают на пределе своих возможностей во многих больницах, а последствия из-за роста заболеваемости рождественских и новогодних праздников подсчитать в настоящее время не представляется возможным.

Политик назвала главную цель в борьбе с пандемией в ближайшее время. В стране необходимо понизить число новых случаев заболевания, до уровня 50 новых случаев на 100 тысяч населения за неделю.