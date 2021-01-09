Германия намерена вместе с США работать над "планом Маршалла"

Германия готова работать с США над "планом Маршалла" для поддержки демократии, заявил журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Германия готова работать с США над "планом Маршалла" для поддержки демократии, заявил журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас.

По словам руководителя ведомства, Германия старается удержать веру в сплоченность, демократию, науку и разум. Поэтому не следует предоставлять площадки врагам либеральной демократии. Маас также добавил, что главными партнерами Берлина в этом являются США и Европа.

Стоит отметить, что "план Маршала" является экономической программой восстановления западных стран Европы. Проект реализовали США после Второй мировой войны. Тогда ФРГ в рамках программы получила финансовые средства на восстановление экономики.