16:21 9 Января 2021Политика
Германия намерена вместе с США работать над "планом Маршалла"
Германия готова работать с США над "планом Маршалла" для поддержки демократии, заявил журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Германия готова работать с США над "планом Маршалла" для поддержки демократии, заявил журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас.
По словам руководителя ведомства, Германия старается удержать веру в сплоченность, демократию, науку и разум. Поэтому не следует предоставлять площадки врагам либеральной демократии. Маас также добавил, что главными партнерами Берлина в этом являются США и Европа.
Стоит отметить, что "план Маршала" является экономической программой восстановления западных стран Европы. Проект реализовали США после Второй мировой войны. Тогда ФРГ в рамках программы получила финансовые средства на восстановление экономики.