Непредсказуемость Трампа и Байдена внушает опасения

Действия действующего президента США Дональда Трампа и его соперника демократа Джо Байдена являются одинаково непредсказуемыми. Об этом сказала депутат Госдумы РФ Елена Панина.

Действия действующего президента США Дональда Трампа и его соперника демократа Джо Байдена являются одинаково непредсказуемыми. Об этом сказала депутат Госдумы РФ Елена Панина.

Трамп — импульсивный политик, поэтому спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси ранее предложила ограничить его право отдавать распоряжения о нанесении ядерного удара или начале боевых действий.

Панина отметила, что Байден внушает не меньшие опасения. Он часто путает имена людей и забывает последовательность событий. В связи с этим не ясно, как он поведет себя на международной арене. Депутат предположила, что после инаугурации демократа другие страны будут вести диалог не лично с ним, а с анонимной политической машиной.