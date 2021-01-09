Актера Олега Басилашвили выписали из больницы после лечения от COVID-19

Народный артист СССР Олег Басилашвили, которого недавно госпитализировали с коронавирусной инфекций, был выписан из больницы и продолжает лечение дома.

Народный артист СССР Олег Басилашвили, которого недавно госпитализировали с коронавирусной инфекций, был выписан из больницы и продолжает лечение дома.

Актер был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга. Из-за болезни Басилашвили были отменены спектакли с его участием в Большом драматическом театре (БДТ) имени Георгия Товстоногова. Некоторое время артист находился под наблюдением врачей. Когда ему стало лучше, его выписали домой. Об этом рассказали в театре.

"Олега Валериановича сегодня выписали из больницы. Он продолжит лечение в домашних условиях", - говорится в сообщении учреждения для ТАСС.

Накануне агентству также рассказали о состоянии здоровья артистки Алисы Фрейндлих, которая тоже была госпитализирована с инфекцией. Она все еще находится в больнице под наблюдением врачей, специалисты отмечают уменьшение степени поражения легких. Ее состояние стабильное.