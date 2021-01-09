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15:49   9 Января 2021
Политика

Губерниев посоветовал Дзюбе идти в президенты

Губерниев посоветовал Дзюбе идти в президенты

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение по поводу возможной политической карьеры форварда сборной России по футболу Артема Дзюбы.

Он считает, что футболисту следует идти в президенты, а не претендовать на место в парламенте страны.

"Надо стремиться на президентские выборы, на будущее примерять к себе эту должность. Поэтому все нормально, пускай Артем растет", – сказал он.

Ранее менеджер сборной России Евгений Савин заявил, что Артем Дзюба может сделать успешную карьеру в политике. Он рассказал, что капитан сборной всегда находит нужные слова для партнеров перед матчами, поэтому может получить поддержку и в парламенте.

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#дзюба #депутат #губерниев

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