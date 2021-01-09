15:49 9 Января 2021Политика
Губерниев посоветовал Дзюбе идти в президенты
Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение по поводу возможной политической карьеры форварда сборной России по футболу Артема Дзюбы.
Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение по поводу возможной политической карьеры форварда сборной России по футболу Артема Дзюбы.
Он считает, что футболисту следует идти в президенты, а не претендовать на место в парламенте страны.
"Надо стремиться на президентские выборы, на будущее примерять к себе эту должность. Поэтому все нормально, пускай Артем растет", – сказал он.
Ранее менеджер сборной России Евгений Савин заявил, что Артем Дзюба может сделать успешную карьеру в политике. Он рассказал, что капитан сборной всегда находит нужные слова для партнеров перед матчами, поэтому может получить поддержку и в парламенте.