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15:46   9 Января 2021
Политика

Супруга Макрона выздоровела после инфицирования коронавирусом

Супруга Макрона выздоровела после инфицирования коронавирусом

Жена президента Франции Брижит Макрон выздоровела после заражения коронавирусом и вернулась в Елисейский дворец.

Женщина сдала тест на коронавирус 24 декабря, когда находилась в резиденции президента на юге страны. Результат оказался положительным. Как указывают СМИ, тяжелых признаков болезни у Брижит не наблюдалось. Тесты первой леди, сделанные в форте Брегансон 30 и 31 декабря, показали уже отрицательные результаты.

Ранее супруга Эммануэля Макрона уже уходила на самоизоляцию из-за коронавируса, выявленного у французского лидера. Тогда Макрон остался в своей резиденции Лантерн, а Брижит жила в президентской квартире в Елисейском дворце.

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#франция #макрон #коронавирус

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