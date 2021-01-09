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15:45   9 Января 2021
Происшествия

Министр транспорта Индонезии подтвердил крушение лайнера возле Джакарты

Министр транспорта Индонезии подтвердил крушение лайнера возле Джакарты

Буди Карья Сумади, возглавляющий Министерство транспорта Индонезии, подтвердил, что Boeing 737-500 потерпел катастрофу.

Самолет начал падать на высоте около трех километров. Это случилось через четыре минуты после его взлета у берегов Индонезии. На борту Boeing 737-500 находились 63 пассажира, в том числе шестеро детей.

Местные жители и сотрудники правоохранительных органов Индонезии обнаружили предполагаемое место авиакатастрофы в акватории Яванского моря, сообщает индонезийское агентство "Антара".

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#крушение #индонезия #boeing 737-500

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