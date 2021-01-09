Опубликовано предсмертное видео с пассажирами разбившегося в Индонезии лайнера

Полет самолета из Джакарты в Понтианак закончился трагедией. После крушения лайнера в Сети появились ролики, сделанные перед регистрацией пассажиров на роковой рейс.

Полет самолета из Джакарты в Понтианак закончился трагедией. После крушения лайнера в Сети появились ролики, сделанные перед регистрацией пассажиров на роковой рейс.

Среди заснятых пассажиров были и дети. Малыши прыгали по аэропорту, им было весело. Даже маски не могли скрыть их улыбки, которые они посылали будущим зрителям. Ничто не предвещало беду.

Самолет компании Sriwijaya Air находился в воздухе менее пяти минут. В салоне были 63 пассажира, включая семерых детей. Самолет исчез с радаров и перестал отвечать на запрос диспетчеров. В дальнейшем выяснилось, что лайнер рухнул в воду у берегов Индонезии с высоты трех километров. Фрагменты воздушного судна и части людских тел были найдены местными рыбаками.