СК возбудил уголовное дело после обнаружения трупов в подмосковной Коломне

Разложившиеся трупы были найдены в одной из подмосковных квартир. Следователи выдвинули версию, что люди отравились угарным газом.

Разложившиеся трупы были найдены в одной из подмосковных квартир. Следователи выдвинули версию, что люди отравились угарным газом.

Тела трех человек были обнаружены в квартире многоэтажного дома в Коломне. На трупах отсутствовали видимые телесные повреждения, поэтому, по предварительной версии СК, причиной гибели людей могло стать отравление. Сотрудники полиции при осмотре жилища выяснили, что вентиляционная система была реконструирована.

По мнению следователей, убить пострадавших мог угарный газ, который наполнил помещение при использовании неисправного оборудования. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Отравление газом могло стать причиной смерти пяти человек под Оренбургом, сообщал ранее ФАН. Трупы мужчин в возрасте от 26 до 50 лет были найдены в трехэтажном доме на улице Советской в поселке Светлый Светлинского района Оренбургской области.