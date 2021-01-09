Семьи пропавших пассажиров индонезийского Boeing ждут новостей о родных

Родственники и семьи пассажиров Boeing 737, вылетевшего из Джакарты, ожидают новостей в аэропорту Понтианак.

Родственники и семьи пассажиров Boeing 737, вылетевшего из Джакарты, ожидают новостей в аэропорту Понтианак.

Семьи пассажиров исчезнувшего рейса ожидают новостей в аэропорту, где должен был приземлиться самолет. Издание "360" предоставило видеозапись, сделанную в Понтианаке.

Власти Индонезии подтвердили, что самолет потерпел крушение над морем. Местные СМИ передали, что моряки и рыбаки вылавливают из Яванского моря алюминиевые обломки самолета, у побережья обнаружены тела и фрагменты обшивки. По данным портала Flightradar, от взлета до пропажи сигнала от рейса прошло четыре минуты. Россиян на борту разбившегося самолета не было.