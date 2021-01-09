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15:28   9 Января 2021
Общество

Название улиц в Рязани может измениться

Название улиц в Рязани может измениться

Жителями Рязани предложили переименовать некоторые улицы в честь значимых революционных деятелей. Опрос для горожан появился в соцсети "ВКонтакте".

Крупный паблик "Новости Рязани ВКонтакте" опубликовал опрос с вариантами названий новых улиц. Авторы опроса предложили переименовать некоторые улицы города в честь революционеров Карла Маркса, Карла Либкнехта и других известных исторических личностей. Голосование среди рязанцев стартовало 9 декабря.

Более 96 тыс. человек подписаны на этот паблик во "ВКонтакте". Более 4,8 тыс. подписчиков уже приняли участие в опросе. Почти 50% проголосовавших поддержали идею о переименовании улиц в Рязани.

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#опрос #рязань #переименование #улицы

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