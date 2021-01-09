Главы спецслужб Армении и Азербайджана провели встречу на нейтральной территории

Глава спецслужбы Армении Армен Абазян встретился со своим азербайджанским коллегой Али Нагиевым.

Глава спецслужбы Армении Армен Абазян встретился со своим азербайджанским коллегой Али Нагиевым.

Глава службы Нацбезопасности Армении обсудил с главой Службы государственной безопасности Азербайджана обмен военнопленными. Встреча состоялась на границе Армении и Нахичеванской Автономной Республики на нейтральной территории у поселка Ерасх.

"В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с обменом пленными и поиском пропавших без вести. Общение по этим темам продолжается", — сообщили в СНБ Армении.

Напомним, что процесс обмена военнопленными между Арменией и Азербайджаном продолжается. Обмен пленными проходит в рамках трехстороннего соглашения, подписанного лидерами Армении, Азербайджана и России. Соглашение вступило в силу 10 ноября 2020 года и положило конец эскалации в Нагорно-Карабахской Республике. Ереван пошел на значительные территориальные уступки и передал под контроль Баку три района республики: Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский.