Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:14   9 Января 2021
Политика

Телеведущий Соловьев резко высказался про Twitter из-за блокировки аккаунта Трампа

Телеведущий Соловьев резко высказался про Twitter из-за блокировки аккаунта Трампа

Телеведущий Владимир Соловьев назвал блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных сетях нарушением прав американцев.

Журналист напомнил, что американскому лидеру не позволили блокировать доступ отдельным пользователям к постам в Twitter. По мнению администрации соцсети, такой запрет нарушает право на свободу слова.

Сейчас происходит обратная ситуация: Twitter навсегда ограничил доступ Трампу к аккаунту без решения суда, ссылаясь на внутренние правила медиапортала. Американские компании просто создают собственные зоны в обход конституции, отметил Соловьев. Инцидент касается каждого гражданина США и наглядно показывает нарушение прав американцев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #трамп #twitter #соловьев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров