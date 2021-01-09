Телеведущий Соловьев резко высказался про Twitter из-за блокировки аккаунта Трампа

Телеведущий Владимир Соловьев назвал блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных сетях нарушением прав американцев.

Телеведущий Владимир Соловьев назвал блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных сетях нарушением прав американцев.

Журналист напомнил, что американскому лидеру не позволили блокировать доступ отдельным пользователям к постам в Twitter. По мнению администрации соцсети, такой запрет нарушает право на свободу слова.

Сейчас происходит обратная ситуация: Twitter навсегда ограничил доступ Трампу к аккаунту без решения суда, ссылаясь на внутренние правила медиапортала. Американские компании просто создают собственные зоны в обход конституции, отметил Соловьев. Инцидент касается каждого гражданина США и наглядно показывает нарушение прав американцев.