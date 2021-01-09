Валентин Сидоров скончался на 93-м году жизни

Российский художник Валентин Сидоров умер после тяжелой болезни. Об этом говорится в сообщении на официальной странице МГАХИ имени Сурикова в социальной сети Facebook.

Российский художник Валентин Сидоров умер после тяжелой болезни. Об этом говорится в сообщении на официальной странице МГАХИ имени Сурикова в социальной сети Facebook.

Представители Московского государственного академического художественного института имени Сурикова выразили соболезнования в связи со смертью живописца. Они также отметили художественный талант Сидорова.

"Царствие небесное и вечная память!" — указано в публикации.

Сидоров преподавал в МГАХИ имени Сурикова с 1994 года. Он известен поклонникам такими работами как "Ненастный день. Коровино", "Плывут над землей облака", "Потянулись птицы к югу" и другими.