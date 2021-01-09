Россиян не оказалось на разбившемся самолете Sriwijaya Air

Посольство России в Индонезии сообщило, что россиян не было на борту потерпевшего крушение самолета авиакомпании Sriwijaya Air.

Посольство России в Индонезии сообщило, что россиян не было на борту потерпевшего крушение самолета авиакомпании Sriwijaya Air.

Ранее сообщалось, что авиалайнер Boeing 737-500 упал в море после вылета из аэропорта Джакарты. СМИ сообщили, что в море были найдены обломки самолета и тела пассажиров.

Связь с рейсом SJ182 была потеряна в 7:40 по местному времени. Это случилось спустя четыре минуты после вылета. Перед потерей связи самолет снизился на десять тысяч футов за минуту. На борту рейса из Джакарты в Понтианак находились более 50 пассажиров.