WhatsApp изменил правила работы. Пять наивных вопросов о новых условиях мессенджера

Что скрывается за предложением подписать новое пользовательское соглашение о передаче данных из мессенджера в Facebook.

Пользователи мессенджера WhatsApp начали получать уведомление об обновлении пользовательского соглашения. Теперь их персональные данные будут передаваться в распоряжение социальной сети Facebook.

В тексте соглашения указано, что WhatsApp (как часть Facebook) будет делиться со всем «семейством приложений» корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов.

Павел Дуров, основатель другого популярного менеджера —Telegram — раскритиковал WhatsApp за изменение условий. Бизнесмен считает, что новая политика приложения ускорила переход пользователей в Telegram.

WhatsApp, в свою очередь, заверяет, что эти сведения нужны компании для улучшения сервисов по подбору персональной рекламы с учетом запросов пользователя. А также для предоставления контента и персональных услуг, наиболее подходящих клиенту.

Что делать обычным пользователям при изменении такой политики и есть ли в передаче данных Facebok реальная опасность? «Политика Сегодня» задала эти вопросы блогеру, программисту, специалисту по информационной и компьютерной безопасности Сергею Вакулину.

1. Что означает передача данных WhatsApp в Facebook?

Все данные пользователей мессенджера теперь будут храниться на серверах Facebook. Благодаря сквозному шифрованию личные чаты или звонки пользователей видны не будут. Это тоже указано в соглашении. По сути, корпорация упростила себе жизнь: не стала создавать отдельные ресурсы для хранения информации, чтобы не перегружать оборудование данными.

Facebook выкупил WhatsApp еще в 2014 году. И если у Facebook, допустим, есть свободная область для хранения данных, почему бы не занять ее WhatsApp?

With end-to-end encryption, we cannot see your private chats or calls and neither can Facebook. We’re committed to this technology and committed to defending it globally. You can read more here: https://t.co/YpR5RaGoW1