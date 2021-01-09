Дочь Пескова поделилась редкими фото молодого отца

Наследница пресс-секретаря Дмитрия Пескова Елизавета поделилась архивными фотографиями молодого отца в день своего дня рождения.

Наследница пресс-секретаря Дмитрия Пескова Елизавета поделилась архивными фотографиями молодого отца в день своего дня рождения.

Девушка отмечает 23-летие сегодня, 9 января. Она родилась в браке Пескова с Екатериной Солоцинской и имеет еще двух братьев Мика и Дени. Ее мать опубликовала в своем Instagram старые фотографии Пескова с дочерью, которые Елизавета репостнула к себе на страницу. На одном из снимков будущий пресс-секретарь запечатлен около кроватки новорожденной дочери. Песков нежно смотрел на ребенка.

"С днем рождения!", — подписала снимок мать Елизаветы Песковой, который девушка показала у себя на странице.

В настоящий момент дочь Пескова проживает в Европе, где живет ее мать с братьями. Высшее образование по совету отца она решила получать в России и поступила в Институт стран Азии и Африки при МГУ, но после года учебы она окончательно переехала во Францию и стала студенткой Парижской школы бизнеса. Елизавета Пескова активно ведет свои социальные сети и делится подробностями личной жизни и учебы.