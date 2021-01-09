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14:40   9 Января 2021
Происшествия

СМИ сообщают о найденных обломках Boeing 737-500 и фрагментах тел у берегов Индонезии

СМИ сообщают о найденных обломках Boeing 737-500 и фрагментах тел у берегов Индонезии

Информационное агентство "Синьхуа" сообщает, что на месте предполагаемого крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air обнаружены части судна и останки людей.

Борт вылетел из Джакарты, но после нескольких минут нахождения в воздухе стал стремительно терять высоту. Всего в салоне аэробуса находились 62 человека, среди них были и несовершеннолетние пассажиры, передают местные журналисты.

По предварительным данным, самолет ввели в эксплуатацию в мае 1994 года. Власти Индонезии после сообщения о предполагаемом крушении начали поисково-спасательную операцию.

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#чп #индонезия #boeing 737-500

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