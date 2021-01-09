14:40 9 Января 2021Происшествия
СМИ сообщают о найденных обломках Boeing 737-500 и фрагментах тел у берегов Индонезии
Информационное агентство "Синьхуа" сообщает, что на месте предполагаемого крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air обнаружены части судна и останки людей.
Информационное агентство "Синьхуа" сообщает, что на месте предполагаемого крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air обнаружены части судна и останки людей.
Борт вылетел из Джакарты, но после нескольких минут нахождения в воздухе стал стремительно терять высоту. Всего в салоне аэробуса находились 62 человека, среди них были и несовершеннолетние пассажиры, передают местные журналисты.
По предварительным данным, самолет ввели в эксплуатацию в мае 1994 года. Власти Индонезии после сообщения о предполагаемом крушении начали поисково-спасательную операцию.