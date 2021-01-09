Мухаметшин возглавит делегацию РФ по наблюдению за выборами в Киргизии

Россия отправит делегацию из Совета Федерации для наблюдения за выборами президента Киргизии.

Россия отправит делегацию из Совета Федерации для наблюдения за выборами президента Киргизии.

Во главе российской группы будет заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин. Об этом сообщается на сайте Совфеда РФ.

"Наше взаимодействие позволит четко провести необходимую работу. Хочется верить, что выборы пройдут на высоком уровне, без нарушений", — заявил Мухаметшин.

Сообщается, что сегодня в здании государственной резиденции российская делегация встретилась с исполняющим обязанности президента Киргизии Талантом Мамытовым.