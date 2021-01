Как рухнула теория русского заговора в штурме Капитолия

Кем оказалась задержанная участница беспорядков у Конгресса, которой потребовался русскоязычный переводчик.

Русскоговорящую уроженку Молдавии Кристину Малимон отпустили после того, как она была задержана за неподчинение полиции у Капитолия. Об этом сообщили на портале OPB.

28-летнюю Малимон и ее 54-летнюю мать Евгению задержали за проникновение на территорию здания Конгресса США. Женщин призвали покинуть место, однако они не подчинились.

Судебное разбирательство в Вашингтоне состоится в июне, до тех пор Малимон и ее мать, которые не признают себя виновными, свободны. Им запрещен въезд в город.

«Политика Сегодня» рассказывает, кто такая Малимон, почему ее приняли за гражданку России и как она оказалась у стен Капитолия.

Крах «теории заговора»

В четверг, 7 января, в суде столичного округа Колумбия 40 участникам акции протеста в поддержку действующего президента США Дональда Трампа предъявили обвинения в незаконном вторжении на территорию Капитолия. При этом рассматривались и другие нарушения, в частности, несоблюдение режима комендантского часа.

Тем временем, американское издание The Washington Post сообщило, что одному из задержанных потребовался русскоговорящий переводчик.

«Один из задержанных, которому был необходим переводчик с русского, заявил судье: "Я не знаю, какое незаконное проникновение вы имеете в виду», — пишет издание.

Этой детали оказалось достаточно, чтобы вновь поднялась тема о российском вмешательстве. Так, пользователь RobinCarol призвал обратить внимание, что у Капитолия обнаружили «русских», и подчеркнул, что «они были из Орегона».

Rudy had Russians there, seriously, look it up. They were in from Oregon. — RobinCarol ???? (@RobinCarol4) January 8, 2021

RandomNica выразил уверенность, что республиканцы и вовсе являются «российским активом», и посетовал на то, что никто не призывает к санкциям по отношению к ним.

Of course. Republicans are Russian assets. Unfortunately no one calls for sanctions to them. — RandomNica (@nica_random) January 8, 2021

Комментатор todd g heintz лаконично уточнил: «Только один?».

Just one? — todd g heintz (@ToddHeintz) January 8, 2021

Однако очередная теория заговора о «русском следе» в Вашингтоне потерпела неудачу. Новостной портал BuzzFeed раскрыл личность русскоговорящей участницы протестных волнений. Ею оказалась 28-летняя уроженка Молдовы Кристина Малимон.

«Кристина Малимон говорит по-русски, она и ее семья имеют связи с Молдавией, но нет никаких свидетельств в поддержку безосновательных утверждений известных теорий заговора о том, что она и ее мать являются гражданами России», — пишет издание.

Информацию подтвердили в посольстве РФ в США. В заявлении, опубликованном в Facebook, подчеркивается, что российские граждане не числятся среди задержанных или пострадавших в ходе беспорядков у здания Конгресса США.

«Посольство России в США внимательно отслеживает ситуацию в связи с положением дел в столичном округе. Запросили Госдепартамент на предмет наличия россиян среди задержанных или пострадавших. Пока что таких фактов не выявлено», — говорится в заявлении.

Ярая сторонница Трампа

28-летняя Кристина Малимон проживает в Портленде, штат Орегон. Она действительно неплохо говорит по-русски, однако ее родина — Молдавия. Об этом активистка рассказала сама, в одном из роликов в Instagram. На ее аккаунт подписаны более 25,5 тыс. человек.

По данным BuzzFeed, девушка является вице-председателем Партии молодых республиканцев упомянутого штата.

Кроме того, Малимон — посол в Turning Point USA и аналитическом центре Фолкерского центра. Если первая американская организация отстаивает консервативные принципы в средней школе, колледже и университетских кампусах, то вторая поддерживает действующего президента США Дональда Трампа при Университете Свободы.

Также Малимон числится делегатом от Республиканской партии округа Малтнома.

Своих политических пристрастий Малимон не скрывает. Напротив, в соцсетях активистка публикует многочисленные фото, которые подтверждают ее взгляды. В частности, общественница поддерживает идею о том, что результаты прошедших в США президентских выборов были сфальсифицированы и что на самом деле победил Трамп.

«А вот и САМЫЙ ЛУЧШИЙ президент на свете! Мы выиграли и ждем БОЛЬШУЮ победу! Боже, храни Америку!», — пишет Малимон в Instagram.

Кроме того, в Twitter активистка призывала патриотов Америки присоединиться к митингу 6 января, на котором выступал Трамп. Протестные волнения республиканцев тогда завершились штурмом Капитолия.

Patriots, join us on January 6th! This will be the largest event in history! @AmyKremer @KylieJaneKremer pic.twitter.com/forbXwxxlT — Kristina Malimon (@KristinaMalimon) January 3, 2021

Именно Малимон организовала парад катеров в Орегоне в поддержку Трампа в августе прошлого года. Тогда на реке Уилламетт затонула одна из лодок.

На видеозаписи видно, как судно, в котором находились люди, накрыло волной от десятка прошедших мимо катеров с протрамповскими знаками и флагами.

Trump boat parade overtakes the Willamette River in Portland, OR and sinks nearby families boat ???? pic.twitter.com/RMZbHHFuFW — Jimi R???????? (@jimirosenkrantz) August 16, 2020

В интервью BuzzFeed News, Малимон сказала, что сообщила об этом событии береговой охране. Пассажиры затонувшей лодки были спасены, никто не пострадал. Девушка уверяла, что на помощь пришли экипажи катеров- участников парада за Трампа. Хотя непосредственным свидетелем ЧП Кристина не была.

После инцидента Малимон похвалила мероприятие, написав в Instagram: «Вот как на самом деле выглядит Портленд, когда появляется молчаливое большинство!».

6 января Конгресс США должен был официально утвердить результаты президентских выборов в США. Сторонники Трампа, несогласные с тем, что Джо Байден стал избранным президентом страны, прорвались к зданию. Законодателей пришлось поместить под охрану. В ходе столкновений погибли 5 человек.