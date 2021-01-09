Как рухнула теория русского заговора в штурме Капитолия
Русскоговорящую уроженку Молдавии Кристину Малимон отпустили после того, как она была задержана за неподчинение полиции у Капитолия. Об этом сообщили на портале OPB.
28-летнюю Малимон и ее 54-летнюю мать Евгению задержали за проникновение на территорию здания Конгресса США. Женщин призвали покинуть место, однако они не подчинились.
Судебное разбирательство в Вашингтоне состоится в июне, до тех пор Малимон и ее мать, которые не признают себя виновными, свободны. Им запрещен въезд в город.
«Политика Сегодня» рассказывает, кто такая Малимон, почему ее приняли за гражданку России и как она оказалась у стен Капитолия.
Крах «теории заговора»
В четверг, 7 января, в суде столичного округа Колумбия 40 участникам акции протеста в поддержку действующего президента США Дональда Трампа предъявили обвинения в незаконном вторжении на территорию Капитолия. При этом рассматривались и другие нарушения, в частности, несоблюдение режима комендантского часа.
Тем временем, американское издание The Washington Post сообщило, что одному из задержанных потребовался русскоговорящий переводчик.
«Один из задержанных, которому был необходим переводчик с русского, заявил судье: "Я не знаю, какое незаконное проникновение вы имеете в виду», — пишет издание.
Этой детали оказалось достаточно, чтобы вновь поднялась тема о российском вмешательстве. Так, пользователь RobinCarol призвал обратить внимание, что у Капитолия обнаружили «русских», и подчеркнул, что «они были из Орегона».
Rudy had Russians there, seriously, look it up. They were in from Oregon.— RobinCarol ???? (@RobinCarol4) January 8, 2021
RandomNica выразил уверенность, что республиканцы и вовсе являются «российским активом», и посетовал на то, что никто не призывает к санкциям по отношению к ним.
Of course. Republicans are Russian assets. Unfortunately no one calls for sanctions to them.— RandomNica (@nica_random) January 8, 2021
Комментатор todd g heintz лаконично уточнил: «Только один?».
Just one?— todd g heintz (@ToddHeintz) January 8, 2021
Однако очередная теория заговора о «русском следе» в Вашингтоне потерпела неудачу. Новостной портал BuzzFeed раскрыл личность русскоговорящей участницы протестных волнений. Ею оказалась 28-летняя уроженка Молдовы Кристина Малимон.
«Кристина Малимон говорит по-русски, она и ее семья имеют связи с Молдавией, но нет никаких свидетельств в поддержку безосновательных утверждений известных теорий заговора о том, что она и ее мать являются гражданами России», — пишет издание.
Информацию подтвердили в посольстве РФ в США. В заявлении, опубликованном в Facebook, подчеркивается, что российские граждане не числятся среди задержанных или пострадавших в ходе беспорядков у здания Конгресса США.
«Посольство России в США внимательно отслеживает ситуацию в связи с положением дел в столичном округе. Запросили Госдепартамент на предмет наличия россиян среди задержанных или пострадавших. Пока что таких фактов не выявлено», — говорится в заявлении.
???????????????? Комментарий Посольства России в США в связи с появившейся в американских СМИ информацией о том, что одному из...Опубликовано Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США Пятница, 8 января 2021 г.
Ярая сторонница Трампа
28-летняя Кристина Малимон проживает в Портленде, штат Орегон. Она действительно неплохо говорит по-русски, однако ее родина — Молдавия. Об этом активистка рассказала сама, в одном из роликов в Instagram. На ее аккаунт подписаны более 25,5 тыс. человек.
По данным BuzzFeed, девушка является вице-председателем Партии молодых республиканцев упомянутого штата.
Кроме того, Малимон — посол в Turning Point USA и аналитическом центре Фолкерского центра. Если первая американская организация отстаивает консервативные принципы в средней школе, колледже и университетских кампусах, то вторая поддерживает действующего президента США Дональда Трампа при Университете Свободы.
Также Малимон числится делегатом от Республиканской партии округа Малтнома.
Своих политических пристрастий Малимон не скрывает. Напротив, в соцсетях активистка публикует многочисленные фото, которые подтверждают ее взгляды. В частности, общественница поддерживает идею о том, что результаты прошедших в США президентских выборов были сфальсифицированы и что на самом деле победил Трамп.
«А вот и САМЫЙ ЛУЧШИЙ президент на свете! Мы выиграли и ждем БОЛЬШУЮ победу! Боже, храни Америку!», — пишет Малимон в Instagram.
Кроме того, в Twitter активистка призывала патриотов Америки присоединиться к митингу 6 января, на котором выступал Трамп. Протестные волнения республиканцев тогда завершились штурмом Капитолия.
Patriots, join us on January 6th! This will be the largest event in history! @AmyKremer @KylieJaneKremer pic.twitter.com/forbXwxxlT— Kristina Malimon (@KristinaMalimon) January 3, 2021
Именно Малимон организовала парад катеров в Орегоне в поддержку Трампа в августе прошлого года. Тогда на реке Уилламетт затонула одна из лодок.
На видеозаписи видно, как судно, в котором находились люди, накрыло волной от десятка прошедших мимо катеров с протрамповскими знаками и флагами.
Trump boat parade overtakes the Willamette River in Portland, OR and sinks nearby families boat ???? pic.twitter.com/RMZbHHFuFW— Jimi R???????? (@jimirosenkrantz) August 16, 2020
В интервью BuzzFeed News, Малимон сказала, что сообщила об этом событии береговой охране. Пассажиры затонувшей лодки были спасены, никто не пострадал. Девушка уверяла, что на помощь пришли экипажи катеров- участников парада за Трампа. Хотя непосредственным свидетелем ЧП Кристина не была.
После инцидента Малимон похвалила мероприятие, написав в Instagram: «Вот как на самом деле выглядит Портленд, когда появляется молчаливое большинство!».
6 января Конгресс США должен был официально утвердить результаты президентских выборов в США. Сторонники Трампа, несогласные с тем, что Джо Байден стал избранным президентом страны, прорвались к зданию. Законодателей пришлось поместить под охрану. В ходе столкновений погибли 5 человек.