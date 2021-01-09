Информации о нахождении россиян на упавшем Boeing 737-500 пока нет

Посольство Индонезии в России пока не предоставило информацию о нахождении граждан РФ на самолете, выполнявшем рейс из столицы Джакарты в город Понтианак.

Посольство Индонезии в России пока не предоставило информацию о нахождении граждан РФ на самолете, выполнявшем рейс из столицы Джакарты в город Понтианак.

По некоторым данным, на борту находились 53 взрослых и 6 детей, включая одного младенца. Самолет перестал выходить на связь через четыре минуты после того, как набрал высоту. Последнее сообщение с воздушного судна было передано в 2:40 по местному времени. В настоящее время неизвестно, находились ли на борту граждане РФ.

СМИ сообщили о найденных обломках пассажирского самолета индонезийской компании Sriwijaya Air с десятками людей. По некоторым данным, он упал в воду с высоты 10 тысяч футов менее чем за 60 секунд.