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14:20   9 Января 2021
Происшествия

Появились подробности спасательной операции пропавшего Boeing 737-500

Появились подробности спасательной операции пропавшего Boeing 737-500

Опубликовано видео с поисково-спасательной операции, в ходе которой найдены обломки якобы пропавшего Boeing 737-500.

Министерство транспорта Индонезии ранее сообщило о потере связи с самолетом, выполнявшим рейс из столицы Джакарта в город Понтианак. Последнее сообщение с воздушного судна было передано в 2:40 по местному времени, спустя четыре минуты после взлета. Boeing 737-500 резко потерял высоту над Джакартским заливом и, предположительно, упал с высоты 10 000 футов менее чем за 60 секунд. Очевидцы опубликовали кадры, на которых якобы найдены обломки самолета.

На борту находились 53 взрослых и 6 детей, включая одного младенца. Авиакомпания, выполняющая рейс, заявила, что все еще собирает информацию об инциденте.

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#самолет #происшествие #операция

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