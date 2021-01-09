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14:19   9 Января 2021
Общество

Власти РФ обновили правила техосмотра для автомобилей силовых структур

Власти РФ обновили правила техосмотра для автомобилей силовых структур

Военные и служебные автомобили в России будут освобождены от технического осмотра. Соответствующее постановление выпустило Правительство РФ.

Правила обязательного технического осмотра транспорта теперь не будут применяться к автомобилям, зарегистрированным военными инспекциями и службами федеральных органов исполнительной власти. Также от техосмотра освобождены транспортные средства ведомств, занимающихся оперативно-розыскной деятельностью, и тракторов с самоходными дорожно-строительными машинами.

Изменения вступят в силу 1 марта 2021 года. Соответствующее постановление выпустило Правительство Российской Федерации. С этого времени также начнет действовать единая автоматизированная система техосмотра автомобилей. Диагностические карты будут оформлять в электронном виде, передает ТАСС.

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#россия #автомобили #силовые структуры #техосмотр

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