Власти РФ обновили правила техосмотра для автомобилей силовых структур

Военные и служебные автомобили в России будут освобождены от технического осмотра. Соответствующее постановление выпустило Правительство РФ.

Военные и служебные автомобили в России будут освобождены от технического осмотра. Соответствующее постановление выпустило Правительство РФ.

Правила обязательного технического осмотра транспорта теперь не будут применяться к автомобилям, зарегистрированным военными инспекциями и службами федеральных органов исполнительной власти. Также от техосмотра освобождены транспортные средства ведомств, занимающихся оперативно-розыскной деятельностью, и тракторов с самоходными дорожно-строительными машинами.

Изменения вступят в силу 1 марта 2021 года. Соответствующее постановление выпустило Правительство Российской Федерации. С этого времени также начнет действовать единая автоматизированная система техосмотра автомобилей. Диагностические карты будут оформлять в электронном виде, передает ТАСС.