Пассажирский "Боинг 737-500" перестал выходить на связь с диспетчерами

Пассажирский "Боинг 737-500" авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров и перестал выходить на связь у берегов Индонезии.

Пассажирский "Боинг 737-500" авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров и перестал выходить на связь у берегов Индонезии.

"Боинг 737-500" выполнял рейс из столицы Индонезии города Джакарта в город Понтианак в провинцию Западный Калимантан. Самолет находится в эксплуатации уже 26 лет: первый полет этого "Боинга" состоялся в мае 1994 года. О потере связи самолета с диспетчерами сообщил ресурс Flightradar.

Министерство транспорта Индонезии сообщило, что в настоящее время ведется поисково-спасательная операция после потери связи с самолетом. На борту "Боинга 737-500" находится 53 пассажира, среди которых пятеро детей и один младенец.