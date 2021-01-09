Американцы восприняли штурм Капитолия как "атаку на демократию"

Граждане США испытывают беспокойство из-за митингов и восприняли штурм Капитолия как "атаку на демократию", считает психолог Линн Бафка.

Граждане США испытывают беспокойство из-за митингов и восприняли штурм Капитолия как "атаку на демократию", считает психолог Линн Бафка.

Американцы публиковали в социальных сетях посты о стрессе и тревоге. Линн Бафка посоветовала гражданам США фильтровать информацию, которую транслируют СМИ.

Если кому-то нужно больше информации, то лучше читать печатные издания, а не смотреть фото и видео в Сети, считает психолог. США отстаивают саму демократию, но штурм Капитолия воспринялся как угроза безопасности.

Также при стрессе надо достаточно спать, хорошо питаться и заниматься физкультурой, советует Бафка. Отвлечения тоже могут быть полезны, поэтому нужно стараться думать о позитивных вещах, резюмирует специалист.