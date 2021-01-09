Линдси Грэм обратилась к руководству Twitter после блокировки аккаунта Трампа

Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал ошибкой блокировку аккаунта действующего президента США Дональда Трампа в Twitter.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал ошибкой блокировку аккаунта действующего президента США Дональда Трампа в Twitter.

Грэм обратился к руководству Twitter. В публикации республиканец не поддержал действия модераторов соцсети и назвал их ошибкой. Политик возмутился тем фактом, что "Аятолле (Али Хаменеи) дозволено твитить, а Трампу — нет".

"Twitter может забанить меня за это, но я сознательно принимаю эту судьбу: ваше решение на постоянной основе заблокировать президента Трампа — это большая ошибка", — написал Линдси Грэм.

Блокировка аккаунта Дональда Трампа в Twitter произошла после его заявления о беспорядках в Вашингтоне шестого января. Глава Америки назвал прошедшие выборы в стране "сфальсифицированными", а действия американцев, которые захватили здание Капитолия, патриотическими.