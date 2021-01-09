Московские врачи вытащили из глотки женщины съеденную с творогом проволоку

Москвичка перетирала творог, когда кусочек проволоки от ситечка отломился и попал в пищу. Металл застрял у нее в горле, пострадавшей потребовалась помощь медиков.

Москвичка перетирала творог, когда кусочек проволоки от ситечка отломился и попал в пищу. Металл застрял у нее в горле, пострадавшей потребовалась помощь медиков.

Врачи городской клинической больницы №15 имени Филатова спасли от гибели 59-летнюю женщину, у которой в горле застрял кусок проволоки, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Москвичка пожаловалась на лихорадку, одышку, осиплость голоса, ощущение инородного тела в горле. После снимка КТ выяснилось, что у пациентки в гортаноглотке присутствует рентгеноконтрастное инородное тело в виде полукольца. Оказалось, что женщина съела творог вместе с попавшей в него из сита проволокой.

Операция по удалению предмета заняла полторы минуты. Металлический предмет оказался длиной около трех сантиметров. Состоянию здоровья пациентки больше ничего не угрожает.