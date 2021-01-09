Власти Норильска объявили траур после смерти семьи под снежной лавиной

Администрация Норильска приняла решение сделать 10 января 2021 года днем траура по погибшим на горнолыжном комплексе супругам и их полуторагодовалому ребенку.

Администрация Норильска приняла решение сделать 10 января 2021 года днем траура по погибшим на горнолыжном комплексе супругам и их полуторагодовалому ребенку.

Трагедия произошла ночью 9 января, когда снежный поток снес несколько жилых строений, расположенных на территории курорта "Гора Отдельная". На место ЧП оперативно выехали сотрудники спасательных и правоохранительных служб, которые смогли обнаружить тело 38-летней женщины и сильно пострадавшего 14-летнего подростка. Школьника госпитализировали.

Спустя несколько часов спасатели нашли труп мужа туристки вместе с мертвым мальчиком. Следователи уже возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".