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13:34   9 Января 2021
Происшествия

Власти Норильска объявили траур после смерти семьи под снежной лавиной

Власти Норильска объявили траур после смерти семьи под снежной лавиной

Администрация Норильска приняла решение сделать 10 января 2021 года днем траура по погибшим на горнолыжном комплексе супругам и их полуторагодовалому ребенку.

Трагедия произошла ночью 9 января, когда снежный поток снес несколько жилых строений, расположенных на территории курорта "Гора Отдельная". На место ЧП оперативно выехали сотрудники спасательных и правоохранительных служб, которые смогли обнаружить тело 38-летней женщины и сильно пострадавшего 14-летнего подростка. Школьника госпитализировали.

Спустя несколько часов спасатели нашли труп мужа туристки вместе с мертвым мальчиком. Следователи уже возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".

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