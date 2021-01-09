Российских водителей ждут новые штрафы за нарушение ПДД

Целый ряд изменений в Кодексе об административных правонарушениях вступит в силу в этом году. В соответствии с нововведениями, российских водителей ждут штрафы за нарушение ПДД.

Целый ряд изменений в Кодексе об административных правонарушениях вступит в силу в этом году. В соответствии с нововведениями, российских водителей ждут штрафы за нарушение ПДД.

Новый КоАП не предусматривает повышения действующих штрафов за нарушения правил дорожного движения. Такое решение принял Минюст РФ. Среди нововведений – обнуление нарушений правил дорожного движения. То есть после оплаты штрафа каждое последующее нарушение не будет считаться повторным.

Согласно обновленному КоАП, водителей, разговаривающих за рулем по мобильному телефону, ждет штраф в размере 1500 рублей. В Москве нарушителей будет вычислять искусственный интеллект. С помощью ИИ ГИБДД будет следить и за теми, кто не пристегивается за рулем. Штраф в этом случае составит 1000 рублей. Наказание ждет и тех, кто зимой будет ездить на летней резине.