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13:14   9 Января 2021
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в архангельской многоэтажке

Четыре человека погибли при пожаре в архангельской многоэтажке

Огонь охватил жилой дом под Архангельском. В результате ЧП погибли четыре человека, они отравились продуктами горения.

Возгорание произошло в первом корпусе доме №335 на Ленинградском проспекте в Архангельске. Есть погибшие.

Спасатели выехали на место происшествия в 10:36. Выяснилось, что горит пятиэтажное здание коридорного типа бывшего общежития. Очаг находился на третьем этаже — в одной из комнат загорелся диван.

В помещении были обнаружены трупы четырех человек, в результате отравления угарным газом погибли трое мужчин и женщина. Подробности случившегося выясняются.

Накануне похожая трагедия произошла в Саранске, сообщал ФАН. С пожаром боролись сотрудники регионального МЧС, на пепелище огнеборцы нашли два обгоревших тела.

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#пожар #чп #архангельск

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