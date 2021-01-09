Четыре человека погибли при пожаре в архангельской многоэтажке

Огонь охватил жилой дом под Архангельском. В результате ЧП погибли четыре человека, они отравились продуктами горения.

Огонь охватил жилой дом под Архангельском. В результате ЧП погибли четыре человека, они отравились продуктами горения.

Возгорание произошло в первом корпусе доме №335 на Ленинградском проспекте в Архангельске. Есть погибшие.

Спасатели выехали на место происшествия в 10:36. Выяснилось, что горит пятиэтажное здание коридорного типа бывшего общежития. Очаг находился на третьем этаже — в одной из комнат загорелся диван.

В помещении были обнаружены трупы четырех человек, в результате отравления угарным газом погибли трое мужчин и женщина. Подробности случившегося выясняются.

Накануне похожая трагедия произошла в Саранске, сообщал ФАН. С пожаром боролись сотрудники регионального МЧС, на пепелище огнеборцы нашли два обгоревших тела.