Припаркованные в центре Петербурга машины пострадали из-за прорыва труб с кипятком

Несколько автомобилей получили повреждения после двух прорывов канализации в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Несколько автомобилей получили повреждения после двух прорывов канализации в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Первое ЧП произошло на перекрестке Столярного переулка и Казначейской улицы. Очевидцы события сообщили о событии в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте", опубликовав фотографии. Менее чем через час горячая вода стала разливаться в начале Московского проспекта, где быстро перекрыли автомобильное движение.

Представитель компании "Теплосети" позднее пояснил, что сотрудники предприятия приложили все усилия, чтобы оперативно разобраться в ситуации. Также он пообещал, что автомобилистам возместят материальный ущерб.