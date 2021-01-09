Более 1 трлн рублей не получили работающие пенсионеры России

Трудящиеся пожилые граждане Российской Федерации не смогли получить около одного триллиона рублей, заявил экономист Игорь Николаев.

Трудящиеся пожилые граждане Российской Федерации не смогли получить около одного триллиона рублей, заявил экономист Игорь Николаев.

Речь идет об отмене индексации пенсий таким гражданам. Начиная с 2016 года, работающие пенсионеры потеряли значительные суммы, уверяет финансовый эксперт в своей колонке на сайте "Эхо Москвы".

"По 2022 год эта сумма возрастет до <...> двух триллионов рублей", — добавил Николаев.

Вместе с этим экономист предложил возможное решение: воспользоваться ресурсами Фонда национального благосостояния и обеспечить индексацию работающим пенсионерам. К тому же до 1 февраля правительство должно предоставить решения по данному вопросу по поручению президента России Владимира Путина.