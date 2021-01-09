Америке посоветовали кардинально пересмотреть отношения с Россией

США и Россия должны сотрудничать в сферах борьбы с терроризмом и контроля за вооружением. Об этом сказал американский аналитик Джошуа Хумински.

США и Россия должны сотрудничать в сферах борьбы с терроризмом и контроля за вооружением. Об этом сказал американский аналитик Джошуа Хумински.

Вашингтон, по его словам, должен кардинально пересмотреть отношения с Москвой. Диалог по указанным выше направлениям не будет означать, что противоречие между государствами сойдет на нет. Однако он позволит снизить напряжение.

Джошуа Хумински отметил в беседе с порталом The Hill, что самым большим препятствием для двусторонних связей была непоследовательная национальная стратегия Штатов и излишняя сосредоточенность на личности президента РФ Владимира Путина. Он предложил Вашингтону четко сформулировать, чего он хочет от Москвы. Именно на основании этих тезисов следует выстраивать политику в отношении России.