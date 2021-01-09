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12:53   9 Января 2021
Политика

Спикер Палаты представителей США лишилась ноутбука во время штурма Капитолия

Спикер Палаты представителей США лишилась ноутбука во время штурма Капитолия

Ноутбук спикера палаты представителей Конгресса США и демократа Нэнси Пелоси был украден протестующими. Об этом заявил помощник американского политика Дрю Хэммилл.

По словам Хэммилл, устройство было похищено из конференц-зала во время погрома в Капитолии. Помощник Пелоси также добавил, что ноутбук использовался исключительно для проведения презентаций. Нэнси Пелоси до этого заявила, что захват Капитолия США был организован действующим президентом США и якобы стал "подарком президенту РФ Владимиру Путину".

"Этот президент [США Дональд Трамп] — инструмент Путина. Президент сделал вчера наибольший из многих его подарков Путину", — заявила демократ.

По мнению спикера палаты представителей, Россия якобы "старается" преуменьшить роль демократии в мире, а Дональд Трамп активно ей в этом помогает.

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#капитолий #кража #ноутбук

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