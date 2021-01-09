Трампу могут объявить импичмент после ухода с поста президента

Сенат Конгресса США может объявить импичмент Дональду Трампу после завершения его президентского срока.

Сенат Конгресса США может объявить импичмент Дональду Трампу после завершения его президентского срока.

Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на меморандум, распространенный лидером республиканского большинства в верхней палате Митчем Макконнеллом. Сенат не планирует собираться для обсуждения каких-либо важных вопросов до 19 января. Объявить импичмент можно будет только по согласию всех 100 сенаторов.

Президентский срок Трампа истекает в полдень 20 января после инаугурации избранного президента Джо Байдена, а Сенат может проголосовать только 20 или 21 января. Ранее сторонники президента Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий. Это произошло до утверждения результатов выборов президента, на которых победил демократ Байден.