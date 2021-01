Испанцы в соцсетях делятся кадрами сильнейшего за 12 лет снегопада

Некоторым причуды погоды пришлись по душе.

Испания оказалась во власти непогоды. Сильнейший за последние 12 лет снегопад начался в Мадриде накануне днем и не прекращается до сих пор. В некоторых регионах страны температура достигла рекордных -30 градусов.

Пользователи соцсетей делятся кадрами заснеженной испанской столицы.

Picturesque scenes in Madrid ???????? as the city experiences its heaviest snowfall for decades. pic.twitter.com/KwoQCNuKpd

По предварительным прогнозам, снежный покров может достичь уровня в 30 сантиметров. Такого в Испании не было с 2009 года.

Накануне пришлось полностью закрыть международный аэропорт Мадрид-Барахас. Отменено 27 рейсов. Полосы обледенели, самолеты не могли ни сесть, ни взлететь. В субботу, 9 января, из соображений безопасности работа воздушной гавани также приостановилась.

Жителям Мадрида, Валенсии, Куэнке и Гвадалахаре посоветовали не передвигаться на личном транспорте. Часть дорог перекрыта, по некоторым из них ограничено движение.

Местные СМИ пишут о десятках водителей, которые были вынуждены провести ночь в своих автомобилях на занесенных снегом дорогах.

Cars blocked in the M40 ring road in Madrid. Just behind our neighbourhood. #snow #Madrid pic.twitter.com/lBhbc76be4

Впрочем, не все испанцы расстроены непогодой, некоторые даже рады такой причуде климата. Соцсети заполнили кадры со снежными ангелами и снеговиками. А капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос выложил видео, на котором играет в снежки со своей семьей.

Некоторые испанцы и вовсе решили освоить зимние виде спорта прямо во дворах домов.

My friend just sent me this video of heavy snow in Madrid from her balcony. I so wish I could go out and play... pic.twitter.com/LbgLunSb85