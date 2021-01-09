Пожарные тушат очаг природного возгорания рядом с сочинским аэропортом

Сотрудники спасательных служб Краснодарского края прилагают все усилия, чтобы ликвидировать пожар, начавшийся из-за воспламенения сухой травы у международного аэропорта Сочи.

Сотрудники спасательных служб Краснодарского края прилагают все усилия, чтобы ликвидировать пожар, начавшийся из-за воспламенения сухой травы у международного аэропорта Сочи.

Глава управления гражданской обороны и защиты населения администрации курортного города Вадим Снегирев выступил с обращением: спасателям удалось устранить открытое пламя, но на территории до сих пор заметно задымление. Принято решение о дополнительной проливке пострадавшей зоны. Эксперт пояснил, что площадь распространения огня на склоне горы составляет примерно 200 кв. метров.

Также стало известно об еще одном природном пожаре, возникшем в Дагомысском лесничестве у села Барановка. По словам специалиста, ЧП усложняется из-за сильного ветра, который раздувает тлеющую подстилку, но угрозы для жизни людей нет.