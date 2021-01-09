Здание в Василеостровском районе загорелось после воспламенения дизтоплива

Заправка модульной котельной дизельным топливом привела сначала к его разливу, а впоследствии и к воспламенению.

Заправка модульной котельной дизельным топливом привела сначала к его разливу, а впоследствии и к воспламенению.

Возгорание произошло в доме №24/25 на Косой линии Васильевского острова. Об этом сообщили в пресс-службе Главном управлении МЧС по региону. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Одноэтажное здание было частично заброшено, также часть пространства в нем занимают складские помещения.

Очевидцы сообщили, что от сильного огня вверх поднимается черный столб дыма.На место прибыли сотрудники спасательных служб, проводится ликвидация возгорания. Информация о пострадавших и повреждении имущества уточняется. Специалисты продолжают выяснение принадлежности здания.