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12:32   9 Января 2021
Происшествия

Спасатели эвакуировали почти 200 горняков из шахты "Шерегешская"

Спасатели эвакуировали почти 200 горняков из шахты "Шерегешская"

Сотрудники МЧС оперативно провели эвакуацию около 200 горняков, работающих на шахте "Шерегешская" в Кемеровской области. Причиной такой экстренной меры стал пожар.

Возгорание произошло в бытовке, расположенной под землей. Сотрудники МЧС быстро справились с огнем. Согласно первоначальным данным, никто из шахтеров не пострадал.

Специалисты выясняют причину пожара. По одной из версий, возгорание могло произойти во время сварочных работ.

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#мчс #пожар #шахта

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