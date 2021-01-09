Спасатели эвакуировали почти 200 горняков из шахты "Шерегешская"

Сотрудники МЧС оперативно провели эвакуацию около 200 горняков, работающих на шахте "Шерегешская" в Кемеровской области. Причиной такой экстренной меры стал пожар.

Сотрудники МЧС оперативно провели эвакуацию около 200 горняков, работающих на шахте "Шерегешская" в Кемеровской области. Причиной такой экстренной меры стал пожар.

Возгорание произошло в бытовке, расположенной под землей. Сотрудники МЧС быстро справились с огнем. Согласно первоначальным данным, никто из шахтеров не пострадал.

Специалисты выясняют причину пожара. По одной из версий, возгорание могло произойти во время сварочных работ.