12:32 9 Января 2021Происшествия
Спасатели эвакуировали почти 200 горняков из шахты "Шерегешская"
Сотрудники МЧС оперативно провели эвакуацию около 200 горняков, работающих на шахте "Шерегешская" в Кемеровской области. Причиной такой экстренной меры стал пожар.
Сотрудники МЧС оперативно провели эвакуацию около 200 горняков, работающих на шахте "Шерегешская" в Кемеровской области. Причиной такой экстренной меры стал пожар.
Возгорание произошло в бытовке, расположенной под землей. Сотрудники МЧС быстро справились с огнем. Согласно первоначальным данным, никто из шахтеров не пострадал.
Специалисты выясняют причину пожара. По одной из версий, возгорание могло произойти во время сварочных работ.