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12:24   9 Января 2021
Происшествия

Фельдшер пострадал в ДТП со скорой в Челябинске

Фельдшер пострадал в ДТП со скорой в Челябинске

Авария с участием машины скорой медицинской помощи и внедорожника Niva Chevrolet произошла на выезде из Челябинска. В результате ДТП травмы получил 36-летний фельдшер.

Информация о других пострадавших при столкновении не поступала. По предварительным данным, 52-летний водитель не уступил дорогу машине скорой, ехавшей с проблесковыми маячками и спецсигналом по улице Блюхера. Оба автотранспортных средства получили механические повреждения.

На место аварии выезжал пожарно-спасательный расчет, состоящий из четырех человек и одной единицы спецтехники. Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались данными произошедшего. Теперь специалистам предстоит установить все обстоятельства ЧП.

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