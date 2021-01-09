Фельдшер пострадал в ДТП со скорой в Челябинске

Авария с участием машины скорой медицинской помощи и внедорожника Niva Chevrolet произошла на выезде из Челябинска. В результате ДТП травмы получил 36-летний фельдшер.

Авария с участием машины скорой медицинской помощи и внедорожника Niva Chevrolet произошла на выезде из Челябинска. В результате ДТП травмы получил 36-летний фельдшер.

Информация о других пострадавших при столкновении не поступала. По предварительным данным, 52-летний водитель не уступил дорогу машине скорой, ехавшей с проблесковыми маячками и спецсигналом по улице Блюхера. Оба автотранспортных средства получили механические повреждения.

На место аварии выезжал пожарно-спасательный расчет, состоящий из четырех человек и одной единицы спецтехники. Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались данными произошедшего. Теперь специалистам предстоит установить все обстоятельства ЧП.