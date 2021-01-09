Подземные толчки магнитудой в 3,9 балла прошли рядом с Тбилиси

Сейсмографы зафиксировали землетрясение силой почти в четыре балла в 60 км от грузинской столицы.

Сейсмографы зафиксировали землетрясение силой почти в четыре балла в 60 км от грузинской столицы.

Эпицентр ЧП залегал на глубине 36 км в Гурджаанском районе региона Кахети, передает местный национальный центр сейсмического мониторинга.

Эксперты сообщили о том, что не получали данных о погибших или пострадавших в результате землетрясения. Также отмечается, что из-за подземных толчков разрушений в расположенных поблизости населенных пунктах не зафиксировано.