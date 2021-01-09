ФБР изучает версию о плане захвата конгрессменов во время штурма Капитолия

Участники погромов в Вашингтоне могли планировать нападение на членов Конгресса США и захват заложников. Такую версию изучает Федеральное бюро расследований.

Участники погромов в Вашингтоне могли планировать нападение на членов Конгресса США и захват заложников. Такую версию изучает Федеральное бюро расследований.

Проверку проводят в отношении участников беспорядков, которые имели при себе оружие или другие подозрительные предметы. Источник, близкий к ФБР, рассказал газете The Washington Post, что у некоторых при себе были пластиковые стяжки, которые преступники часто используют в качестве наручников. Правоохранители хотят выяснить, как протестующие намеревались их применить.

Штурм Капитолия произошел 6 января. Сторонники президента Америки Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению победы демократа Джо Байдена на выборах.