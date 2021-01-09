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12:07   9 Января 2021
Происшествия

Три человека получили травмы при взрыве газа в Крыму

Три человека получили травмы при взрыве газа в Крыму

Сотрудники МЧС по Республике Крым госпитализировали трех жителей села Межводное, которые получили ожоги при взрыве бытового газа в жилом доме.

Спасатели оперативно приехали в Черноморский район, где извлекли из-под завалов пострадавших людей. ЧП произошло в частном строении на площади в 90 кв. метров, сообщает пресс-служба ведомства.

Также на место происшествия прибыла газовая служба, которая перекрыла провод подачи ресурсов на двух улицах. Сведений о других получивших травмы или погибших людях не поступало. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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#мчс #крым #чп

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